Дженнифер Лопес из-за развода начала тратить по $100 тысяч в день
Американская певица Дженнифер Лопес с целью забыть неприятный развод с актером Беном Аффлеком начала сорить деньгами, сообщает In Touch Weekly.
По данным издания, её команда уже забила тревогу по этому поводу.
Инсайдер из ближайшего окружения певицы рассказал, что она ежедневно тратит по $100 тысяч, покупая различные вещи, в том числе одежду известных дизайнеров. Кроме того, Лопес наняла новых сотрудников, тем самым, увеличив расходы на зарплату. Он также добавил, что свои траты певица делает в попытке стать счастливой.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес подала в суд заявление на расторжение брака с Беном Аффлеком, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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