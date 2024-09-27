Дженнифер Лопес из-за развода начала тратить по $100 тысяч в день

Американская певица Дженнифер Лопес с целью забыть неприятный развод с актером Беном Аффлеком начала сорить деньгами, сообщает In Touch Weekly.

СМИ: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись

По данным издания, её команда уже забила тревогу по этому поводу.

Инсайдер из ближайшего окружения певицы рассказал, что она ежедневно тратит по $100 тысяч, покупая различные вещи, в том числе одежду известных дизайнеров. Кроме того, Лопес наняла новых сотрудников, тем самым, увеличив расходы на зарплату. Он также добавил, что свои траты певица делает в попытке стать счастливой.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес подала в суд заявление на расторжение брака с Беном Аффлеком, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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