Дженнифер Лопес из-за развода начала тратить по $100 тысяч в день

По данным издания, её команда уже забила тревогу по этому поводу.

Инсайдер из ближайшего окружения певицы рассказал, что она ежедневно тратит по $100 тысяч, покупая различные вещи, в том числе одежду известных дизайнеров. Кроме того, Лопес наняла новых сотрудников, тем самым, увеличив расходы на зарплату. Он также добавил, что свои траты певица делает в попытке стать счастливой.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес подала в суд заявление на расторжение брака с Беном Аффлеком, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

