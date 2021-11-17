Как ожидается, картина затронет темы Майдана и конфликта в Донбассе. Съемки проводятся в режиме секретности. Кинематографистам не разрешается рассказывать о каких-либо подробностях, а участников интервью попросили сохранять конфиденциальность. Известно, что Пенн проводил съемки на Институтской улице в Киеве, где в 2014 году во время госпереворота снайперы начали стрелять по демонстрантам и милиции.

Актер взял интервью у бизнесмена и владельца сети пиццерий Леонида Остальцева — бывшего участника украинской силовой операции в Донбассе. Также Пенн намеревается посетить зону вооруженного конфликта в Донбассе и побывать на передовой.

Как сообщила ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, на Украине снова произойдет государственный переворот, как в 2014 году.

