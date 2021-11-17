Актер Шон Пенн приехал на Украину для съемок фильма о Майдане
Голливудский актер и режиссер Шон Пенн приехал на Украину, где будут проходить съемки документальной ленты, сообщает «РЕН ТВ».
Как ожидается, картина затронет темы Майдана и конфликта в Донбассе. Съемки проводятся в режиме секретности. Кинематографистам не разрешается рассказывать о каких-либо подробностях, а участников интервью попросили сохранять конфиденциальность. Известно, что Пенн проводил съемки на Институтской улице в Киеве, где в 2014 году во время госпереворота снайперы начали стрелять по демонстрантам и милиции.
Актер взял интервью у бизнесмена и владельца сети пиццерий Леонида Остальцева — бывшего участника украинской силовой операции в Донбассе. Также Пенн намеревается посетить зону вооруженного конфликта в Донбассе и побывать на передовой.
Как сообщила ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, на Украине снова произойдет государственный переворот, как в 2014 году.
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