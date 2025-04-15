Актер из фильма «Астерикс и Обеликс» выйдет из тюрьмы с электронным браслетом

Французский актер Пьер Пальмад, приговоренный к пяти годам заключения за резонансное ДТП с пострадавшими, вскоре покинет тюрьму и продолжит отбывать наказание с электронным браслетом. Об этом сообщил апелляционный суд в Бордо, передает телеканал BFMTV.

Актер провел за решеткой 128 дней и вскоре после помещения в исправительное учреждение направил запрос о смягчении условий отбывания наказания. Суд удовлетворил прошение, разрешив перевести осужденного под домашний арест с применением средств электронного контроля.