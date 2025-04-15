Актер из фильма «Астерикс и Обеликс» выйдет из тюрьмы с электронным браслетом
Французский актер Пьер Пальмад, приговоренный к пяти годам заключения за резонансное ДТП с пострадавшими, вскоре покинет тюрьму и продолжит отбывать наказание с электронным браслетом. Об этом сообщил апелляционный суд в Бордо, передает телеканал BFMTV.
Актер провел за решеткой 128 дней и вскоре после помещения в исправительное учреждение направил запрос о смягчении условий отбывания наказания. Суд удовлетворил прошение, разрешив перевести осужденного под домашний арест с применением средств электронного контроля.
Как отмечают источники телеканала, находясь в заключении, Пальмад написал театральную пьесу и активно вел переписку. При этом близкие к нему люди утверждают, что актер тяжело переживает последствия суда и общественного резонанса, испытывая «страх перед тем, что о нем могут думать».
ДТП с участием Пальмада произошло в феврале 2023 года. Актер, находясь за рулем под воздействием наркотиков, допустил лобовое столкновение с другим автомобилем. В результате инцидента тяжелые травмы получили три человека, включая беременную женщину, которая потеряла ребенка. После аварии Пальмад перенес инсульт и некоторое время находился в больнице под контролем правоохранительных органов, передает «Радиоточка НСН».
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