«Акрон» представил свою продукцию на выставке Top Farmers в Бразилии
Группа «Акрон» приняла участие в важнейшей сельскохозяйственной выставке Бразилии Top Farmers, прошедшей 17-18 сентября 2024 года в Сан-Паулу.
Компания продемонстрировала на выставке свои передовые продукты, адаптированные под нужды аграрного сектора региона. В выставке приняли участие более 600 крупнейших сельхозпроизводителей Бразилии, занимающихся выращиванием кукурузы, сои, кофе и хлопка.
«Акрон» представил на выставке премиальные марки удобрений, созданные специально под климатические условия Бразилии. Также на выставке сделали акцент на аммиачной селитре, по поставкам которой компания лидирует на рынке страны.
«Акрон» успешно поставляет продукцию благодаря удобно расположенным складам в портах Сан-Франсиску-ду-Сул, Паранагуа, Антонина и других. Благодаря этому поставки быстрые и удобные. Так, в 2024 году компания планирует реализовать более 1,5 миллионов тонн продукции в Бразилии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru