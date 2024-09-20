«Акрон» представил свою продукцию на выставке Top Farmers в Бразилии

Более 5,7 тысяч человек эвакуированы из двух районов Курской области за несколько дней

Пиротехники МЧС приступили к обследованию освобождённых территорий Курской области

В городе Торопец Тверской области идёт ликвидация последствий после атаки беспилотника

Президент России обсудил с Совбезом вопросы объективной трактовки истории

Каждый четвертый российский ребенок воспитывается в семье с тремя и более детьми

Концерты Shaman в Нижнем Тагиле и в Магнитогорске отменены