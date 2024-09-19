Кабмин направит более 900 млн рублей на помощь аграриям после заморозков
Сельхозпроизводители, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года, получат от правительства РФ финансовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что объём дополнительного финансирования превысит 900 млн рублей.
Отмечается, что они будут распределены между 160 сельхозпроизводителями в девяти регионах: Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях.
«Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», – заключил Мишустин.
Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что страховые компании выплатили аграриям, чьи посевы погибли из-за заморозков, более млрд рублей компенсаций, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru