Кабмин направит более 900 млн рублей на помощь аграриям после заморозков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что объём дополнительного финансирования превысит 900 млн рублей.

Отмечается, что они будут распределены между 160 сельхозпроизводителями в девяти регионах: Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях.

«Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», – заключил Мишустин.

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что страховые компании выплатили аграриям, чьи посевы погибли из-за заморозков, более млрд рублей компенсаций, сообщает RT.

