Кабмин направит более 900 млн рублей на помощь аграриям после заморозков

Сельхозпроизводители, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года, получат от правительства РФ финансовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Завозим из Узбекистана»: В отрасли объяснили массовую гибель российских пчел

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что объём дополнительного финансирования превысит 900 млн рублей.

Отмечается, что они будут распределены между 160 сельхозпроизводителями в девяти регионах: Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях.

«Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», – заключил Мишустин.

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что страховые компании выплатили аграриям, чьи посевы погибли из-за заморозков, более млрд рублей компенсаций, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаморозкиСельское ХозяйствоПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры