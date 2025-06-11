СМИ: Вэнс звонил Маску с просьбой прекратить ссору с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в ходе телефонного разговора призвали предпринимателя Илона Маска прекратить публичный конфликт с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, звонок состоялся в минувшую пятницу. В ходе беседы представители администрации настаивали на необходимости восстановления отношений между Маском и главой государства после недавнего обострения в их общении.