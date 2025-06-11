СМИ: Вэнс звонил Маску с просьбой прекратить ссору с Трампом
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в ходе телефонного разговора призвали предпринимателя Илона Маска прекратить публичный конфликт с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, звонок состоялся в минувшую пятницу. В ходе беседы представители администрации настаивали на необходимости восстановления отношений между Маском и главой государства после недавнего обострения в их общении.
Ранее сам Маск публично признал, что сожалеет о некоторых своих заявлениях в адрес Трампа, опубликованных на прошлой неделе, и признал, что «зашел слишком далеко». Он также с иронией прокомментировал свои действия, отметив, что никто не портит ему репутацию так, как он сам.
Президент Трамп в свою очередь не исключил возможности примирения с основателем Tesla и SpaceX, передает «Радиоточка НСН».
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