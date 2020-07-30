Академии наук России и США договорились сотрудничать по COVID-19

Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша Кемпер Макнатт договорились о сотрудничестве в разных сферах исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Церемония подписания протокола состоялась дистанционно в онлайн формате.

Этот документ стал продолжением целой серии договоров и соглашений о сотрудничестве ученых двух стран ещё с советских времён, начиная с 1959 года, передает «Интерфакс». Протокол намечает дальнейшее углубление взаимодействия в эпидемиологических и молекулярно-биологических исследованиях.

Ключевыми обозначены пять направлений сотрудничества: вирусологическое и эпидемиологическое изучение COVID-19, а также его разновидностей; патофизиологические исследования; математическое и компьютерное моделирование пандемии; социально-экономические и психологические последствия глобальной инфекции, ее влияние на общество, гуманитарные риски; укрепление биологической безопасности между Россией и США.

Академии двух стран уже демонстрировали варианты совместной деятельности по борьбе с серьёзными инфекционными заболеваниями. Речь, в частности, идёт о сибирской язве, лихорадке Эбола, желтой лихорадкой, оспе.

