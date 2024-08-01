Air France и Transavia продлили приостановку полетов в Ливан

Авиакомпании Air France и Transavia продлили приостановку авиасообщения с Бейрутом на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы Air France-KLM.

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В материале уточняется, что Air France продлевает приостановку рейсов из аэропорта Пари-Шарль де Голль в Бейрут до 3 августа включительно. Эта мера также коснулась лоукостера франко-голландского авиаперевозчика Transavia France.

Ранее о приостановке полётов в Израиль заявили американские United Airlines и Delta Airlines, а также британская British Airways, сообщило издание Times of Israel. В связи с этим десятки тысяч израильтян не смогли вылететь из США из-за отмены авиасообщения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: toulouse.aeroport.fr
ТЕГИ:ЛиванФранция

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