Air France и Transavia продлили приостановку полетов в Ливан
Авиакомпании Air France и Transavia продлили приостановку авиасообщения с Бейрутом на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы Air France-KLM.
В материале уточняется, что Air France продлевает приостановку рейсов из аэропорта Пари-Шарль де Голль в Бейрут до 3 августа включительно. Эта мера также коснулась лоукостера франко-голландского авиаперевозчика Transavia France.
Ранее о приостановке полётов в Израиль заявили американские United Airlines и Delta Airlines, а также британская British Airways, сообщило издание Times of Israel. В связи с этим десятки тысяч израильтян не смогли вылететь из США из-за отмены авиасообщения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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