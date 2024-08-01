Air France и Transavia продлили приостановку полетов в Ливан

В материале уточняется, что Air France продлевает приостановку рейсов из аэропорта Пари-Шарль де Голль в Бейрут до 3 августа включительно. Эта мера также коснулась лоукостера франко-голландского авиаперевозчика Transavia France.

Ранее о приостановке полётов в Израиль заявили американские United Airlines и Delta Airlines, а также британская British Airways, сообщило издание Times of Israel. В связи с этим десятки тысяч израильтян не смогли вылететь из США из-за отмены авиасообщения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



