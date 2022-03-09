Air Astana приостановила полеты в ряд городов России
Казахстанская авиакомпания Air Astana вынуждена приостановить полеты в ряд российских городов. Как сообщает пресс-служба перевозчика, перебои в полетах связаны с производственными причинами. В руководстве крупнейшей авиакомпании Казахстана подчёркивают, что это временный сбой в работе. Сейчас прилагаются все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов. В случае успеха полеты в города России возобновятся в начале следующей недели, заявили в компании.
Как передаёт ТАСС, в настоящее время рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в Москву и обратно продолжают выполняться. Среди других российских направлений, созданная на базе Air Astana бюджетная авиакомпания FlyArystan выполняет рейсы в Москву из Шымкента и Актау, а также из Актау в Грозный и Махачкалу. Как пишет издание nur.kz, некоторые пассажиры сообщили о возникших проблемах с перелётами в другие российские города. В частности, в Омск и Санкт-Петербург.
В конце февраля Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении ограничения на выполнение полётов авиаперевозчиков 36 государств.
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