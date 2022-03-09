Air Astana приостановила полеты в ряд городов России

Как передаёт ТАСС, в настоящее время рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в Москву и обратно продолжают выполняться. Среди других российских направлений, созданная на базе Air Astana бюджетная авиакомпания FlyArystan выполняет рейсы в Москву из Шымкента и Актау, а также из Актау в Грозный и Махачкалу. Как пишет издание nur.kz, некоторые пассажиры сообщили о возникших проблемах с перелётами в другие российские города. В частности, в Омск и Санкт-Петербург.

В конце февраля Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении ограничения на выполнение полётов авиаперевозчиков 36 государств.

