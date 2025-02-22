Агентство Associated Press подало в суд на сотрудников Белого дома

Информационное агентство Associated Press подало судебный иск против трех сотрудников Белого дома из-за ограничения доступа журналистов на пресс-конференции. Об этом говорится в сообщении AP.

Агентство указало, что столкнулось с ограничениями после отказа переименовывать Мексиканский залив в Американский в своих материалах в соответствии в указом президента США Дональда Трампа. Как отметило СМИ, американская пресса и граждане «имеют право выбирать слова и не подвергаться преследованиям со стороны правительства».

Информацию об иске подтвердила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что в отношении Associated Press не было допущено никаких правонарушений.

Ранее группы по защите прав иммигрантов подали в суд на Дональда Трампа из-за подписанного им указа об иммиграции, предусматривающего лишение детей, родившихся в США, гражданства по праву рождения в ряде случаев.

