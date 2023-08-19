AFP: Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера
19 августа 202316:00
Делегация экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыла в столицу Нигера, сообщает издание AFP.
Ранее мятежники привели армию в состояние боевой готовности на случай интервенции, а их лидер предрек в стране массовые кровопролития.
Как сообщает «Радиоточка НСН», командование армии Нигера 17 августа направило войска на границу с Бенином и Нигерией. Против вмешательства в дела страны выступил Африканский союз.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru