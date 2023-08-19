AFP: Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера

Делегация экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыла в столицу Нигера, сообщает издание AFP.

Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты в Нигере

Ранее мятежники привели армию в состояние боевой готовности на случай интервенции, а их лидер предрек в стране массовые кровопролития.

Как сообщает «Радиоточка НСН», командование армии Нигера 17 августа направило войска на границу с Бенином и Нигерией. Против вмешательства в дела страны выступил Африканский союз.

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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