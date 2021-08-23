Афганский военный погиб при перестрелке рядом с аэропортом Кабула
Служащий сил безопасности Афганистана погиб в результате инцидента около аэропорта Кабула. Об этом бундесвер сообщил на своей странице в Twitter.
Отмечается, что рано утром у северных ворот аэропорта произошла перестрелка между силами безопасности и неизвестными нападавшими, один человек погиб и трое получили ранения.
Также сообщается, что американские и немецкие военные также открывали огонь, пострадавших среди них не было.
Ранее США расширили зону безопасности в аэропорту Кабула, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, напоминает RT.
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