Афганские военные сообщили о ликвидации «теневого губернатора» талибов
7 августа 202108:21
Армия Афганистана заявила о ликвидации «теневого губернатора» движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абида Мавлави.
Как сообщается в Twitter в 215-го корпуса афганской армии, в результате авиаударов афганских ВВС в провинциях Нимроз и Гильменд за последние сутки удалось ликвидировать 276 террористов.
Однако представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о гибели Мавлави.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru