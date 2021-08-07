Афганские военные сообщили о ликвидации «теневого губернатора» талибов

Как сообщается в Twitter в 215-го корпуса афганской армии, в результате авиаударов афганских ВВС в провинциях Нимроз и Гильменд за последние сутки удалось ликвидировать 276 террористов.

Однако представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о гибели Мавлави.

