Афганские военные сообщили о ликвидации «теневого губернатора» талибов

Армия Афганистана заявила о ликвидации «теневого губернатора» движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абида Мавлави.

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Как сообщается в Twitter в 215-го корпуса афганской армии, в результате авиаударов афганских ВВС в провинциях Нимроз и Гильменд за последние сутки удалось ликвидировать 276 террористов.

Однако представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о гибели Мавлави.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:БоевикиТалибанАфганистан
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