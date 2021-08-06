Глава информцентра правительства Афганистана убит рядом с посольством России

Ответственность за убийство Минапала взяло на себя движение «Талибан» (признано террористической организацией в РФ), уточняет РИА Новости.

Как заявлял в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко, после возвращения делегации талибов из России они стали действовать агрессивнее.

«Они врут постоянно. Они используют слова как аргумент в войне. Война – обман, как свидетельствует исламская мудрость. Все заявления талибов не дают оснований верить им хоть в чем-то. «Талибан» преследует сегодня одну цель: захват власти в Афганистане. И ради этого они будут врать, изворачиваться, убивать и так далее. Другой цели у них нет», - отметил Серенко

