Глава информцентра правительства Афганистана убит рядом с посольством России
В Каблуе в пятницу убит глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал, сообщает ТАСС.
По данным МВД этой страны, инцидент произошел рядом с посольством России в Афганистане.
Ответственность за убийство Минапала взяло на себя движение «Талибан» (признано террористической организацией в РФ), уточняет РИА Новости.
Как заявлял в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко, после возвращения делегации талибов из России они стали действовать агрессивнее.
«Они врут постоянно. Они используют слова как аргумент в войне. Война – обман, как свидетельствует исламская мудрость. Все заявления талибов не дают оснований верить им хоть в чем-то. «Талибан» преследует сегодня одну цель: захват власти в Афганистане. И ради этого они будут врать, изворачиваться, убивать и так далее. Другой цели у них нет», - отметил Серенко
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Три человека погибли в результате столкновения девяти автомобилей в Ростовской области
- Экс-глава Пушкинского района Московской области получил 9 лет колонии
- 99-летняя спортсменка раскрыла секрет долголетия
- Премьер Израиля созвал совещание после обстрелов со стороны Ливана
- Правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам
- Цена на газ в Европе обновила рекорд
- «Вежливый штамм». В РАН рассказали о российском варианте коронавируса
- Российские велогонщицы Новолодская и Хатунцева завоевали бронзу Игр в Токио
- В Новгородской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней
- Байден поручил заменить 50% машин в США на электромобили к 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru