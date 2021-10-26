Аэропорт Судана приостановил работу до 30 октября

Аэропорт Судана приостановил работу до 30 октября после произошедшего в стране военного переворота. Такое решение было принято Управлением гражданской авиации страны, передает «Интерфакс».

«Все против всех»: Переворот в Судане сыграет «злую шутку» для Запада

Отмечается, что все рейсы, запланированные на этот период, будут отменены.

Военный переворот произошел в Судане 24 октября. Был арестован гражданский глава государства, распущено правительство и объявлено чрезвычайное положение. Накануне сообщалось, что в ходе протестов в стране погибли семь человек, около 140 пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Twitter.com
ТЕГИ:АвиацияСудан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры