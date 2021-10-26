Аэропорт Судана приостановил работу до 30 октября

Отмечается, что все рейсы, запланированные на этот период, будут отменены.

Военный переворот произошел в Судане 24 октября. Был арестован гражданский глава государства, распущено правительство и объявлено чрезвычайное положение. Накануне сообщалось, что в ходе протестов в стране погибли семь человек, около 140 пострадали.

