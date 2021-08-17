Аэропорт Кабула возобновил работу
17 августа 202101:01
Аэропорт Кабула возобновил работу после того, как был закрыт из-за возникшего хаоса на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает РИА Новости.
В Пентагоне сообщили, что в аэропорту приземлился первый C-17 с морскими пехотинцами на борту.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru