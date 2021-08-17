Аэропорт Кабула возобновил работу

Аэропорт Кабула возобновил работу после того, как был закрыт из-за возникшего хаоса на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден: США были готовы к коллапсу в Афганистане

В Пентагоне сообщили, что в аэропорту приземлился первый C-17 с морскими пехотинцами на борту.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:АэропортАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры