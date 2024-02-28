Адвокаты пугали Карлсона задержанием за интервью с Путиным

По его словам, перед поездкой в Россию адвокаты предупреждали его о возможном задержании, поскольку интервью с Путиным является нарушением санкций.

Журналист признался, что заключение адвокатов его взбесило. Позже юристы уточнили, что многое будет зависеть от того, какие вопросы он задаст Путину.

«Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», - рассказал Карлсон о позиции своих адвокатов.

Интервью Путина Карлсону опубликовано 9 февраля. Видео набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X, напоминает «Радиоточка НСН».

