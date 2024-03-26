Адвокат заявил о подорванном здоровье Ассанжа в тюрьме

«Он страдает, он в заключении уже больше 10 лет, несмотря на то, что он находился в убежище», - сказал защитник Ассанжа.

По его словам, Ассанжа лишили привилегий, которыми могут пользоваться другие заключенные. Пребывание в британской тюрьме ставит под удар эмоциональную стабильность и физическую целостность журналиста, подчеркнул Поведа.

Высокий суд Лондона 26 марта вынес решение в пользу Ассанжа. У него появилась возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы, отмечает «Радиоточка НСН».

