Адвокат заявил о подорванном здоровье Ассанжа в тюрьме
Здоровье журналиста и основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа серьезно ухудшилось из-за долгого пребывания в британской тюрьме, сообщил РИА Новости его адвокат Карлос Поведа.
«Он страдает, он в заключении уже больше 10 лет, несмотря на то, что он находился в убежище», - сказал защитник Ассанжа.
По его словам, Ассанжа лишили привилегий, которыми могут пользоваться другие заключенные. Пребывание в британской тюрьме ставит под удар эмоциональную стабильность и физическую целостность журналиста, подчеркнул Поведа.
Высокий суд Лондона 26 марта вынес решение в пользу Ассанжа. У него появилась возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru