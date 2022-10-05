Экс-президент Грузии Саакашвили потерял сознание в ходе суда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в ходе судеюного заседания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика.

Судебное заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили проходило в клинике в Тбилисе, где в настоящее время находится экс-президент. По словам его адвоката, у политика поднялось давление и случился приступ.

Следующее заседание по данному делу назначено на 19 октября.

Ранее стало известно, что Саакашвили похудел в тюрьме на 30 кг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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