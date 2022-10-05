Экс-президент Грузии Саакашвили потерял сознание в ходе суда
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в ходе судеюного заседания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика.
Судебное заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили проходило в клинике в Тбилисе, где в настоящее время находится экс-президент. По словам его адвоката, у политика поднялось давление и случился приступ.
Следующее заседание по данному делу назначено на 19 октября.
Ранее стало известно, что Саакашвили похудел в тюрьме на 30 кг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Экс-президент Грузии Саакашвили потерял сознание в ходе суда
- Экс-премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован
- Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой им на съемках оператора
- В США хотели бы продлить программу перекрестных полетов к МКС с Россией
- СМИ: Разведка США полагает, что за убийством Дугиной стоят власти Украины
- Премьер-министр Мишустин назначил ответственного за развитие новых территорий РФ
- В Госдуме заявили о слабой разведке в РФ
- ВОЗ: число случаев заражения COVID-19 увеличится
- Захарова о «Северных потоках»: ЕС придется признать, что их предали союзники
- СМИ: коронация британского монарха пройдет 3 июня 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru