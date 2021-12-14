Адвокат Тихановского заявил о намерении обжаловать приговор
Приговор белорусского оппозиционера Сергея Тихановского будет обжалован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Тихановского Виктора Мацкевича.
Адвокат подчеркнул, что вынесенный вердикт является незаконным. Мацкевич выразил надежду, что приговор получится отменить.
14 декабря Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского в 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Оппозиционера обвинили в призывах к насилию в отношении власти и в организации массовых беспорядков.
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