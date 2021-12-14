Адвокат Тихановского заявил о намерении обжаловать приговор

Сотрудники МФЦ в Москве станут администраторами поликлиник Чат-боты заработали в детских поликлиниках столицы В Москве расширили проект поддержки семей, взявших детей-сирот Дублёр Егорьевского шоссе построят в Подмосковье по концессии Более 8 тысяч москвичей оформили статус самозанятого и открыли дело через центр «Моя работа»