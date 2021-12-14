Адвокат Тихановского заявил о намерении обжаловать приговор

Приговор белорусского оппозиционера Сергея Тихановского будет обжалован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Тихановского Виктора Мацкевича.

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Адвокат подчеркнул, что вынесенный вердикт является незаконным. Мацкевич выразил надежду, что приговор получится отменить.

14 декабря Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского в 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Оппозиционера обвинили в призывах к насилию в отношении власти и в организации массовых беспорядков.


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Фото: facebook.com/prokuraturaby
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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