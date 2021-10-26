Партия Саакашвили призвала к спасению жизни экс-президента
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» призвала международные правозащитные организайии оказать помощь для обеспечения права на жизнь и личную безопасность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Интерфакс».
В обращении партии отмечается, что Саакашвили ведет голодовку 25-й день и состояние его здоровья ухудшается. Как утверждается в документе, власти не планируют выполнять рекомендацию врачей по госпитализации политика.
Михаил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, тайно прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября его задержали в Тбилиси. Он помещён в тюрьму города Рустави недалеко от столицы Грузии. Саакашвили проходит на родине обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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