Россиянину Тордену грозит от двух лет до пожизненного

Гражданину России Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по обвинениям в военных преступлениях, грозит от двух лет тюрьмы до пожизненного срока, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Наталью Мальгину.

СМИ: Окружной суд Хельсинки постановил арестовать россиянина Тордена

Экстрадиция задержанного на Украину не рассматривается. Ранее Верховный суд Финляндии запретил ее из-за опасности негуманного содержания в тюрьмах, уточнила адвокат.

По данным газеты Helsingin Sanomat, гражданина РФ подозревают в совершении в 2014–2015 годах на территории Украины военных преступлений при отягчающих обстоятельствах. Торден, ранее известный, как Ян Петровский, не признает вину. Рассмотрение дела может занять от девяти месяцев до полутора лет, сообщила Мальгина.

Ранее газета в СМИ появилась информация о том, что окружной суд Хельсинки постановил заключить россиянина под стражу, сообщает «Радиоточка НСН».

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