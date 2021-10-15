Адвокат оценил вероятность помилования Саакашвили

Сторона защиты рассчитывает на помилование Михаила Саакашвили, заявил адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая. По его словам, нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили может обратно взять свои слова о невозможности помилования Саакашвили.

По его мнению, Зурабишвили поторопилась с выбором позиции по этому вопросу. Басилая назвал ее заявление предвыборным ходом.