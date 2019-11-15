Адвокат оценил шансы на выдачу Австрией экс-чиновника Минкульта

Бывший чиновник Минкульта РФ Борис Мазо попросил политическое убежище в Австрии. В России его заочно обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа, кроме того к нему имеются претензии у властей Испании, где его подозревают в отмывании денег при покупке особняка.

Австрия не самая либеральная страна для желающих получить политическое убежище, рассказал в эфире НСН президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Однако дело даже не в стране: по его словам, для большего успеха в операции стоит просить об убежище до того, как был объявлен международный розыск.

«Как правило, эта схема не работает после объявления в розыск. Убежища просят до того, когда всё хорошо. Всё зависит от ситуации, в которую человек попал, но эта история уже не работает. Здесь уже идёт вопрос экстрадиционной выдачи. Это рассматривает суд, и он же рассматривает, нет ли политической составляющей, элементов дискриминации по национальному признаку. Сейчас это будет сложная и длительная процедура выдачи по экстрадиции, но она не всегда однозначна. Австрия на это гораздо проще смотрит, поэтому вероятность того, что из Австрии выдадут человека, гораздо выше», — заметил адвокат.

Причиной для невыдачи гражданина другой страны, по словам юриста, могут стать условия содержания в тюрьме на его родине. Российские тюрьмы имеют не самую лучшую репутацию в мире, однако, в последние годы прокуратура даёт гарантии ради получения подозреваемого.