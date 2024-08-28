Адвокат Алешкин: После освобождения Дурова Telegram может быть уязвим
Одна из предполагаемых причин задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова - это желание правоохранителей получить доступ к зашифрованным перепискам. Об этом «ФедералПресс» рассказал адвокат Андрей Алешкин.
По его мнению, после освобождения бизнесмена мессенджер «может быть уязвим», так как его коды могут быть переданы спецслужбам Запада в рамках соглашения.
Также юрист не исключил, что задержание основателя Telegram может быть связано с криптовалютой в Telegram.
«Нужно смотреть и делать выводы, если Дуров выйдет на днях, скорее всего, подписал сделку», – заключил он.
Ранее Алешкин допустил, что Дуров мог быть задержан во Франции «по просьбе третьей стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru