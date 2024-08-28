Адвокат Алешкин: После освобождения Дурова Telegram может быть уязвим

По его мнению, после освобождения бизнесмена мессенджер «может быть уязвим», так как его коды могут быть переданы спецслужбам Запада в рамках соглашения.

Также юрист не исключил, что задержание основателя Telegram может быть связано с криптовалютой в Telegram.

«Нужно смотреть и делать выводы, если Дуров выйдет на днях, скорее всего, подписал сделку», – заключил он.

Ранее Алешкин допустил, что Дуров мог быть задержан во Франции «по просьбе третьей стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

