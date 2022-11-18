Администрация Байдена попросила Конгресс увеличить финансирование Украины
Администрация американского лидера Джо Байдена требует от Конгресса США дополнительного финансирования Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, США увеличит объем поддержки Украины.
Сообщается, что после начала боевых действий США выделили порядка $40 млрд на предоставление разнообразных видов материальной поддержки Украине, включая военную и финансовую. Согласно закону, подписанному в октябре Байденом, до середины декабря 2022 года Киеву будет оказана помощь на сумму $12,4 млрд.
Ранее стало известно, что Конгресс США намерен проверить финансовую помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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