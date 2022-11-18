Администрация Байдена попросила Конгресс увеличить финансирование Украины

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, США увеличит объем поддержки Украины.

Сообщается, что после начала боевых действий США выделили порядка $40 млрд на предоставление разнообразных видов материальной поддержки Украине, включая военную и финансовую. Согласно закону, подписанному в октябре Байденом, до середины декабря 2022 года Киеву будет оказана помощь на сумму $12,4 млрд.

Ранее стало известно, что Конгресс США намерен проверить финансовую помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

