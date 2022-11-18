Администрация Байдена попросила Конгресс увеличить финансирование Украины

Администрация американского лидера Джо Байдена требует от Конгресса США дополнительного финансирования Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

В Белом доме заявили о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, США увеличит объем поддержки Украины.

Сообщается, что после начала боевых действий США выделили порядка $40 млрд на предоставление разнообразных видов материальной поддержки Украине, включая военную и финансовую. Согласно закону, подписанному в октябре Байденом, до середины декабря 2022 года Киеву будет оказана помощь на сумму $12,4 млрд.

Ранее стало известно, что Конгресс США намерен проверить финансовую помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:УкраинаПомощьКонгресс США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры