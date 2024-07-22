Кроссовки в стиле фильма «Дэдпул 3» выпустят за рубежом

В частности, компания предложит кроссовки Rivalry Low, которые будут доступны в красно-чёрной гамме Дэдпула или жёлто-синих цветах Росомахи.

Также будет выпущена пара Adizero Electric. Она будет исключительно в красном и чёрном цветах болтливого наёмника.

Уточняется, что продукция в стиле фильма «Дэдпул 3» появится на прилавках 1 августа.

Ранее компания Adidas принесла извинения за участие в рекламе ретро-кроссовок модели палестинского происхождения Беллы Хадид, выступившей в поддержку Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

