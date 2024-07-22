Кроссовки в стиле фильма «Дэдпул 3» выпустят за рубежом
Компания Adidas объявила об очередной коллаборации с Marvel Studios. В пресс-службе бренда рассказали, что в её рамках будут выпущены кроссовки, футболки и другая одежда в стиле фильма «Дэдпул 3».
В частности, компания предложит кроссовки Rivalry Low, которые будут доступны в красно-чёрной гамме Дэдпула или жёлто-синих цветах Росомахи.
Также будет выпущена пара Adizero Electric. Она будет исключительно в красном и чёрном цветах болтливого наёмника.
Уточняется, что продукция в стиле фильма «Дэдпул 3» появится на прилавках 1 августа.
Ранее компания Adidas принесла извинения за участие в рекламе ретро-кроссовок модели палестинского происхождения Беллы Хадид, выступившей в поддержку Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили запретить блогерам продавать курсы без лицензии
- Кроссовки в стиле фильма «Дэдпул 3» выпустят за рубежом
- Алексей Горшенев сводит «Фауста» и готовится к «Божественной комедии»
- Путин подписал закон о социальных вкладах для граждан РФ с низкими доходами
- Секретная служба США назвала покушение на Трампа своим провалом
- СМИ: Сын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП
- Специалисты МАК установили обстоятельства крушения SSJ в Подмосковье
- Хиллари Клинтон поддержала Камалу Харрис
- СМИ: День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий
- Два ребенка пострадали при украинском обстреле Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru