Абхазия временно закроет границу с Грузией

В сообщении говорится, что Совет безопасности Абхазии принял решение с учётом имеющейся информации «о незаконных полетах БПЛА на приграничных территориях».

«Это связано с возможными провокациями радикальных сил при проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что исключение составляют граждане Абхазии и лица с видом на жительство, которые ранее выехали в Грузию на законных основаниях, а также работники ИнгурГЭС.

Ранее исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе опроверг информацию о том, что власти Грузии якобы намерены признать независимость Абхазии и Южной Осетии, сообщает RT.

