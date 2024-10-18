Абхазия временно закроет границу с Грузией
Абхазия приостановит пропуск людей через границу с Грузией с 23 по 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
В сообщении говорится, что Совет безопасности Абхазии принял решение с учётом имеющейся информации «о незаконных полетах БПЛА на приграничных территориях».
«Это связано с возможными провокациями радикальных сил при проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября», - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что исключение составляют граждане Абхазии и лица с видом на жительство, которые ранее выехали в Грузию на законных основаниях, а также работники ИнгурГЭС.
Ранее исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе опроверг информацию о том, что власти Грузии якобы намерены признать независимость Абхазии и Южной Осетии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru