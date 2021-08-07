Абхазия получила первую партию вакцины «Спутник лайт»
Пять тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник лайт» доставили в Абхазию, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
«Руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении пяти тысяч доз вакцины «Спутник лайт», которая 6 августа доставлена в республику», — говорится в сообщении.
Отмечается, что препарат приобрел глава абхазской диаспоры в Москве (МАД) Беслан Агрба. Переговоры о поставках российских вакцин вел лично президент Абхазии Аслан Бжания.
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