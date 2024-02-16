ABC: жители городка в Огайо хотели забаррикадироваться от Байдена

О просьбе жителей рассказал владелец транспортной компании Гарри Аллисон. По его словам, земляки предложили ему установить на въездах в город грузовики, чтобы Байден не смог проехать.

В феврале прошлого года в районе Ист-Палестайн сошел с рельсов состав с химикатами. По данным СМИ, Байден планирует совершить визит в город.

Как сообщала социологическая служба Gallup, рейтинг одобрения Байдена упал до 39,8%. Это один из худших показателей для американских лидеров после окончания Второй мировой войны, отмечает «Радиоточка НСН».

