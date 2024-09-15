ABC: поддержка Тейлор Свифт повредила избирательной кампании Харрис
Поддержка певицей Тейлор Свифт кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис оттолкнули от политика значительное число потенциальных избирателей, утверждает телеканал ABC.
По данным СМИ, заявления Свифт в поддержку Харрис оттолкнули от кандидата от Демпартии больше избирателей, чем привлекли.
При этом журналисты отметили, что более 80% американцев никак не отреагировали на поддержку певицы кандидата от демократов. Сам Свифт называла Харрис «одаренным лидером».
Во вторник состоялись дебаты между Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. По данным Reuters, Харрис увеличила отрыв от оппонента: за нее готовы проголосовать 47% респондентов, за Трампа - 42%, передает «Радиоточка НСН».
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