ABC News: открывший огонь в Колорадо мужчина был судим за нападение на одноклассника

По данным телеканала, обвинение в отношении Аль Исса выдвинули в 2018 году. Тогда молодой человек вошел в класс, подошел к своему однокласснику и ударил его по голове. Суд приговорил Аль Исса к испытательному сроку и общественным работам.

22 марта текущего года в магазине города Боулдер он застрелил 10 человек, среди них - полицейский. Стрелок был задержан.

