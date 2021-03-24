ABC News: открывший огонь в Колорадо мужчина был судим за нападение на одноклассника

Обвиняемый в убийстве 10 человек в американском штате Колорадо мужчина ранее был судим за нападение на своего одноклассника, сообщает ABC News.

Число жертв стрельбы в США возросло до десяти

По данным телеканала, обвинение в отношении Аль Исса выдвинули в 2018 году. Тогда молодой человек вошел в класс, подошел к своему однокласснику и ударил его по голове. Суд приговорил Аль Исса к испытательному сроку и общественным работам.

22 марта текущего года в магазине города Боулдер он застрелил 10 человек, среди них - полицейский. Стрелок был задержан.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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