Увольнение гендиректора «Рустави 2». А не надо с…ь в «Боржоми»

Гендиректор сменился на грузинском телеканале «Рустави-2». Ника Гварамия, известный своими высказываниями о том, что он хотел делать в грузинские вино и минеральную воду, уволен с этого поста. Такое решение принял бизнесмен Кибар Халваши, который в четверг официально стал владельцем грузинского оппозиционного телеканала. Новым гендиректором канала он сделал своего адвоката Паату Салию. Изменения уже отражены на сайте Министерства юстиции Грузии, которое в срочном порядке зарегистрировало смену руководства.

Тяжба вокруг медиаресурса длится с 2015 года, когда бывший владелец «Рустави-2» Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году, во времена президентства Михаила Саакашвили, его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский городской суд удовлетворил иск Халваши. Тогдашние владельцы «Рустави-2» оспорили решение, но безуспешно. И обратились в Верховный суд Грузии – с тем же результатом. Но не успокоились, и направили жалобу в ЕСПЧ. И вот в четверг Европейский суд по правам человека вынес вердикт, после которого стало возможным переоформление «Рустави-2» в собственность прежнего владельца Кибара Халваши. До этого телекомпанией владели Нино Нижарадзе (9%), телекомпания «Сакартвело» (51%), братья Леван и Георгий Караманишвили.

С каналом «Рустави-2» и его теперь уже бывшим гендиректором был связан последний громкий скандал в российско-грузинских отношениях. В начале июля ведущий Георгий Габуния в эфире телеканала позволил себе площадную брань в адрес президента России Владимира Путина. Позже телеканал отстранил журналиста от эфира. Госдума России после выходки грузинского тележурналиста рекомендовала правительству принять экономические меры против Грузии, в числе которых назывался запрет на ввоз грузинских вин и минеральной воды. Но президент Путин выступил против подобных санкций и против уголовного преследования обидчика со словами «Много чести, пусть вещает».

И вот реакция на эти события главы российского государства вывела из равновесия гендиректора «Рустави-2». Ника Гварамия заверил, что канал не будет ради поставок в Россию вина и минералки «говорить, что Путин хороший». И добавил в непристойных выражениях, что мочиться «хотел в «Боржоми», вино и «Набеглави». После этого грузинские виноделы перекрыли автодорогу в Кахетии, рекомендовав Гваримии испражняться в другом направлении. А один из акционеров канала выступил с инициативой уволить Гварамию, но остальные его не поддержали. Но, как говорится, Бог шельму метит.

