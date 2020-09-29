Сообщения о предательстве азербайджанского генерала в РФ назвали фейком
Полковники КГБ и ФСБ в отставке отказались верить, что генерал Генштаба ВС Азербайджана продал план наступления в Карабахе российским спецслужбам.
Ряд российских телеграм-каналов сообщили, что операция Азербайджана по быстрому захвату территории Нагорного Карабаха сорвалась из-за предательства. По данным анонимного источника, задержан генерал ВС Генштаба Азербайджана, который участвовал в разработке карабахской операции и за две недели до ее начала передал подробную информацию российской стороне. Затем по линии ФСБ якобы эти данные были переданы армянской стороне.
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов заявил НСН, что сообщения о предательстве азербайджанского генерала, скорее всего, являются фейком.
«Чепуха полная. Сейчас такое время фейков, их так много, что верить всем, можно с ума сойти. А может, сразу Алиев Путину информацию сдал? Есть много вопросов по этому поводу: как это стало известно, почему этот генерал не был сразу арестован. Я тоже могу запустить фейк, что Байден – агент КГБ, и я вас уверяю, что кому надо тут же поддержат», - отметил собеседник НСН.
В свою очередь, полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко поддержал коллегу, добавив, что у врагов России огромное желание столкнуть Москву с государствами-соседями.
«Шпионы есть шпионы, но в этой ситуации я думаю, что такого не было эпизода. Но сейчас слишком много сил, которые хотят столкнуть лбами Россию с Арменией, с Турцией, с Азербайджаном. Я бы с осторожностью отнесся к этой информации, да еще и из анонимного источника», - заявил собеседник НСН.
Сошлись представители силовых структур и в том, что Нагорный Карабах не является главной точкой приложения сил российских спецслужб.
«Российские спецслужбы работают по всему миру, но армяно-азербайджанский конфликт – это очень тяжелая для нас вещь. Обе республики для нас не чужие, наши родители в одном окопе лежали, мы были одной страной. И очень больно за всем этим наблюдать. Думаю, что война эта закончится быстро, но очень страдают обычные люди, крестьяне. Молодые мальчишки гибнут», - признался Луценко.
Любимов при этом отметил, что в конфликте присутствует турецкая сторона.
«Я думаю, что Карабах не является полем номер один для российских спецслужб. Это локальный и очень серьезный межнациональный конфликт между Арменией и Азербайджаном, в котором, тем не менее, должны активно работать турецкие спецслужбы», - считает он.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова воевать за интересы Баку, «защищая одну нацию в двух странах».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 232 / сут.
Умерли
20 545+160 / сут.
Выздоровели
952 тыс.+6 479 / сут.
- Глава МИД ФРГ заявил о нарушении запрета на химоружие в ситуации с Навальным
- МО Армении: Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС республики
- Минск ввёл ответных санкции против стран Балтии
- Шумахер дебютирует в «Формуле-1» на этапе в Германии
- Победившую на выборах уборщицу пригласят в Партию пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru