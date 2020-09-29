Сообщения о предательстве азербайджанского генерала в РФ назвали фейком

Ряд российских телеграм-каналов сообщили, что операция Азербайджана по быстрому захвату территории Нагорного Карабаха сорвалась из-за предательства. По данным анонимного источника, задержан генерал ВС Генштаба Азербайджана, который участвовал в разработке карабахской операции и за две недели до ее начала передал подробную информацию российской стороне. Затем по линии ФСБ якобы эти данные были переданы армянской стороне.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов заявил НСН, что сообщения о предательстве азербайджанского генерала, скорее всего, являются фейком.

«Чепуха полная. Сейчас такое время фейков, их так много, что верить всем, можно с ума сойти. А может, сразу Алиев Путину информацию сдал? Есть много вопросов по этому поводу: как это стало известно, почему этот генерал не был сразу арестован. Я тоже могу запустить фейк, что Байден – агент КГБ, и я вас уверяю, что кому надо тут же поддержат», - отметил собеседник НСН.

В свою очередь, полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко поддержал коллегу, добавив, что у врагов России огромное желание столкнуть Москву с государствами-соседями.

«Шпионы есть шпионы, но в этой ситуации я думаю, что такого не было эпизода. Но сейчас слишком много сил, которые хотят столкнуть лбами Россию с Арменией, с Турцией, с Азербайджаном. Я бы с осторожностью отнесся к этой информации, да еще и из анонимного источника», - заявил собеседник НСН.