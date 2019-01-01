6 человек погибли в результате серии взрывов в Ираке
Шесть человек, преимущественно из числа силовиков, погибли в результате серии взрывов в иракском Киркуке, передает РИА «Новости».
Уточняется, что разных районах города были подорваны автомобили и самодельные взрывные устройства.
Наиболее вероятным исполнителем терактов является «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем
- Лукашенко наделил посла Белоруссии в РФ вице-премьерскими полномочиями
- Зеленский считает, что Украина ведет «две войны»
- Авиадебоширов разрешат заковывать в наручники
- Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя