6 человек погибли в результате серии взрывов в Ираке

Шесть человек, преимущественно из числа силовиков, погибли в результате серии взрывов в иракском Киркуке, передает РИА «Новости».

Уточняется, что разных районах города были подорваны автомобили и самодельные взрывные устройства.

Наиболее вероятным исполнителем терактов является «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

