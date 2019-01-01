В мире

6 человек погибли в результате серии взрывов в Ираке

30 мая23:17

Шесть человек, преимущественно из числа силовиков, погибли в результате серии взрывов в иракском Киркуке, передает РИА «Новости».

Уточняется, что разных районах города были подорваны автомобили и самодельные взрывные устройства.

Наиболее вероятным исполнителем терактов является «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

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