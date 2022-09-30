50 тысяч железнодорожников Великобритании 1-го октября не выйдут на работу

В этот день власти попросили пассажиров не совершать поездок без необходимости, поскольку отправляться по расписанию будет лишь каждый десятый поезд.

При этом субботняя забастовка будет первой из серии акций, запланированных железнодорожниками. Они снова выйдут на забастовку 5 октября, а часть из них и 8 октября.

Ранее СМИ предупреждали, что в Британии готовятся к беспорядкам из-за подорожания электроэнергии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

