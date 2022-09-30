50 тысяч железнодорожников Великобритании 1-го октября не выйдут на работу

Несколько отраслевых профсоюзов в Великобритании договорились организовать забастовку трудящихся в первый день октября, сообщает «Интерфакс».

На акцию протеста одновременно выйдет более 50 тысяч членов профсоюза работников железнодорожного, морского и других видов транспорта с требованием повысить заработную плату.

В Великобритании началась крупнейшая забастовка почтовиков

В этот день власти попросили пассажиров не совершать поездок без необходимости, поскольку отправляться по расписанию будет лишь каждый десятый поезд.

При этом субботняя забастовка будет первой из серии акций, запланированных железнодорожниками. Они снова выйдут на забастовку 5 октября, а часть из них и 8 октября.

Ранее СМИ предупреждали, что в Британии готовятся к беспорядкам из-за подорожания электроэнергии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПоездаЖелезные ДорогиЗабастовкаВеликобритания
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