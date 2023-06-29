Во Франции 40 тысяч силовиков привлекут для подавления беспорядков

Для предотвращения беспорядков и погромов на улицах французских городов будет привлечено 40 тысяч жандармов и полицейских. Об этом заявил глава МВД и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен, передает ТАСС.

Из гимна Нигера исключили строки о благодарности Франции

По его словам, если ещё вчера общественный порядок пытались обеспечить только 9 тысяч правоохранителей по всей стране, то сегодня ситуация полностью изменится.

«Причем пять тысяч будут только в Париже», - отметил министр.

Он также рассказал, что в распоряжении силовиков будут технические и технологические ресурсы для борьбы с беспорядками, в том числе для проведения массовых арестов.

Ранее пригород Парижа охватили беспорядки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МВДПарижБеспорядкиФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры