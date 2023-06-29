Во Франции 40 тысяч силовиков привлекут для подавления беспорядков
Для предотвращения беспорядков и погромов на улицах французских городов будет привлечено 40 тысяч жандармов и полицейских. Об этом заявил глава МВД и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен, передает ТАСС.
По его словам, если ещё вчера общественный порядок пытались обеспечить только 9 тысяч правоохранителей по всей стране, то сегодня ситуация полностью изменится.
«Причем пять тысяч будут только в Париже», - отметил министр.
Он также рассказал, что в распоряжении силовиков будут технические и технологические ресурсы для борьбы с беспорядками, в том числе для проведения массовых арестов.
Ранее пригород Парижа охватили беспорядки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru