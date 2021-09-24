20 стран выдвинули Тедроса Аданома Гебрейсуса на пост главы ВОЗ

20 государств выдвинули Тедроса Аданома Гебрейсуса на пост главы Всемирной организации здравоохранения. Среди сторонников его второго пятилетнего срока в должности гендиректора ВОЗ в основном европейские страны. Среди них - Франция, Германия, Испания, Австрия, Португалия. Об этом пишет "Говорит Москва".

Срок выдвижения кандидатов на пост главы Всемирной организации здравоохранения закончился вчера. Их имена официально объявят в ноябре. Если претендентов будет несколько, то первая часть отбора стартует в январе следующего года. Итоговое голосование должно пройти в мае на 75-й сессии ВОЗ.

Ранее сообщалось, что ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V».

