$170 млрд: Китай строит крупнейшую в мире ГЭС

Китай начал строительство крупнейшей гидроэлектростанции, следует из заявления на сайте Госсовета КНР.

Ее возведут в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибете. Стоимость объекта оценивается в 167,2 миллиарда долларов. ГЭС должна состоять из пяти каскадных гидроэлектростанций. Полученная энергия будет доставляться для внешнего потребления в Китай, а также местного населения в Тибете.

По данным Bloomberg, возведение ГЭС может вызвать напряженность в отношениях с Индией, так как река Ярлунг Цангпо, на которой строится плотина, питает одну из главных рек страны. В случае успеха строительства ГЭС станет одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в мировой истории.

Ранее стало известно, что на восстановление плотины Каховского водохранилища уйдет больше года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

