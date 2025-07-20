$170 млрд: Китай строит крупнейшую в мире ГЭС
Китай начал строительство крупнейшей гидроэлектростанции, следует из заявления на сайте Госсовета КНР.
Ее возведут в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибете. Стоимость объекта оценивается в 167,2 миллиарда долларов. ГЭС должна состоять из пяти каскадных гидроэлектростанций. Полученная энергия будет доставляться для внешнего потребления в Китай, а также местного населения в Тибете.
По данным Bloomberg, возведение ГЭС может вызвать напряженность в отношениях с Индией, так как река Ярлунг Цангпо, на которой строится плотина, питает одну из главных рек страны. В случае успеха строительства ГЭС станет одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в мировой истории.
Ранее стало известно, что на восстановление плотины Каховского водохранилища уйдет больше года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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