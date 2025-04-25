Глава «Грузинской мечты» Гарибашвили объявил об уходе из политики
Председатель правящей грузинской партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил в ходе брифинга об уходе из политики.
Гарибашвили отметил, что выполнил свою миссию, и поблагодарил за поддержку и доверие основателя партии Бидзину Иванишвили.
Он также добавил, что продолжит поддерживать «Грузинскую мечту» и ее политику.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главный приоритет страны — вступление в Евросоюз. Одновременно, по его словам, страна заинтересована в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru