Гарибашвили отметил, что выполнил свою миссию, и поблагодарил за поддержку и доверие основателя партии Бидзину Иванишвили.

Он также добавил, что продолжит поддерживать «Грузинскую мечту» и ее политику.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главный приоритет страны — вступление в Евросоюз. Одновременно, по его словам, страна заинтересована в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

