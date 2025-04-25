Глава «Грузинской мечты» Гарибашвили объявил об уходе из политики

Председатель правящей грузинской партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил в ходе брифинга об уходе из политики.

Премьер Грузии выступил за вступление в ЕС и «нормальные отношения» с Россией

Гарибашвили отметил, что выполнил свою миссию, и поблагодарил за поддержку и доверие основателя партии Бидзину Иванишвили.

Он также добавил, что продолжит поддерживать «Грузинскую мечту» и ее политику.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главный приоритет страны — вступление в Евросоюз. Одновременно, по его словам, страна заинтересована в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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