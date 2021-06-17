Жители Новой Москвы смогут улучшить инфраструктуру рядом со своими земельными участками

Домовладельцы и правообладатели земли в Троицком и Новомосковском административных округах(ТиНАО) получат возможность разместить объекты дополнительной инфраструктуры рядом со своими участками в границах особо охраняемых зеленых территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за последние четыре года город заключил с жителями ТиНАО 38 таких договоров, причем 15 из них – с начала 2021 года. Интерес к этой возможности растёт в связи с переводом услуги в электронный вид, а также благодаря разъяснительной работе.

«На участках, граничащих с частными домовладениями, жители смогут разместить открытые спортивные, игровые или детские площадки, фонтаны, а также площадки для выгула и дрессировки собак», - напомнил Ефимов.

Договоры рассчитаны на срок до 49 лет, заключить их могу физические и юридические лица при обращении в Департамент городского имущества за получением соответствующей госуслуги. Сделать это можно онлайн в личном кабинете на портале mos.ru: понадобится проект схемы размещения некапитальных объектов и согласие владельцев смежных земельных участков. В результате заявитель получит проект договора, который потребуется заверить электронной подписью. Вместе с договором гражданин получит ссылку на электронную форму заявления на бесплатное получение этой подписи. Инструкция о получении электронной подписи для юридических лиц опубликована на портале mos.ru.

Как отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, размер платежей при заключении договора на зависит от площади, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости земельного участка, уже находящегося в пользовании заявителя. «При этом любое капитальное строительство, вырубка зеленых насаждений, как и другое влияние на природную среду запрещены», - подчеркнул министр.

Рациональное и бережное отношение к природным ресурсам и экологии должно стать нормой жизни города и каждого его жителя - это один из приоритетов программы развития столицы, которую недавно представил мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии "Единая Россия". В то же время активное развитие современных информационных технологий позволяет москвичам получать более 300 услуг и сервисов на портале mos.ru в цифровом виде.

