«Зеленые» облигации Москвы вошли в список ценных бумаг Люксембургской биржи
«Зелёные» облигации Москвы (74 выпуск государственных ценных бумаг города) 15 сентября 2021 года включены в информационную часть Списка ценных бумаг Люксембургской биржи.
«Это первые, выпущенные в России «зеленые» облигации, которые включены в Список ценных бумаг Люксембургской Биржи. Включение означает, что информация о них и в целом о Москве, как эмитенте высоконадежных ценных бумаг, теперь доступна финансовым организациям всего мира в принятом среди инвесторов формате. Это будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице РФ проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях», - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Люксембургская биржа - ведущая торговая площадка мира для облигаций устойчивого развития, там представлено более 1000 выпусков «зеленых» и социальных облигаций общим номиналом свыше 500 миллиардов евро. В Список ценных бумаг биржи включена практически половина всех «зеленых» облигаций, размещенных в мире.
74-й выпуск облигаций столицы РФ был размещен 27 мая 2021 года, они обращаются в Секторе устойчивого развития Московской Биржи. Ценные бумаги выпущены с постоянным купоном в размере 7,38% годовых. Срок обращения составляет 7 лет, объем выпуска – 70 миллиардов рублей.
Средства от выпуска «зеленых» облигаций Москвы направляются на финансирование приоритетных проектов по улучшению экологии города - замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. Их реализация обеспечивает снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта.
Как отметила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева, столица не первый год следует целям устойчивого развития, особенно в сфере транспорта давно реализуются экологичные проекты:
«На сегодня «зеленые» облигации Москвы соответствуют и методологии ВЭБ.РФ, и методологии Международной ассоциации рынков капитала, которая включила наши облигации в реестр финансовых инструментов устойчивого развития. Теперь «зеленые» облигации Москвы дополнительно включены в Список ценных бумаг Люксембургской биржи, которая считается самой «зеленой» в Европе».
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