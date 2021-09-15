«Зеленые» облигации Москвы вошли в список ценных бумаг Люксембургской биржи

«Зелёные» облигации Москвы (74 выпуск государственных ценных бумаг города) 15 сентября 2021 года включены в информационную часть Списка ценных бумаг Люксембургской биржи.

«Это первые, выпущенные в России «зеленые» облигации, которые включены в Список ценных бумаг Люксембургской Биржи. Включение означает, что информация о них и в целом о Москве, как эмитенте высоконадежных ценных бумаг, теперь доступна финансовым организациям всего мира в принятом среди инвесторов формате. Это будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице РФ проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях», - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Люксембургская биржа - ведущая торговая площадка мира для облигаций устойчивого развития, там представлено более 1000 выпусков «зеленых» и социальных облигаций общим номиналом свыше 500 миллиардов евро. В Список ценных бумаг биржи включена практически половина всех «зеленых» облигаций, размещенных в мире.

74-й выпуск облигаций столицы РФ был размещен 27 мая 2021 года, они обращаются в Секторе устойчивого развития Московской Биржи. Ценные бумаги выпущены с постоянным купоном в размере 7,38% годовых. Срок обращения составляет 7 лет, объем выпуска – 70 миллиардов рублей.