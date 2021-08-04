Москва вошла в топ-3 регионов России с «зелёной» повесткой

Москва стала третьей в рейтинге регионов России по открытости к программе «Зелёный курс», направленной на переход страны на низкоуглеродное развитие. Первое место занял Сахалин, второй делят Хабаровский край и Ленинградская область.



Рейтинг составило российское отделение Greenpeace на основании ответов региональных властей на запросы экологов, готовности сотрудничать по реализации «Зелёного курса» и количества прорывных и «ложных» решений по переходу на низкоуглеродное развитие. Эксперты, в частности, отметили решения властей Москвы по переходу на электрический общественный транспорт



«В конце мая Москва первым из субъектов РФ разместила «зеленые» облигации на 70 млрд рублей, средства от размещения которых будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро», - напомнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Предполагается, что привлечённые средства будут направлены на приобретение 400 электробусов, строительство 18 станций и реконструкцию трёх станций БКЛ. Замена четырех сотен дизельных автобусов на электробусы позволит сократить выбросы углекислого газа более чем на 24 тыс. тонн в год, расширение БКЛ – на 21 тыс. тонн в год благодаря снижению потребности в личном автотранспорте.



Экологические проекты поддерживают не только городские власти, но и московские компании, отмечают аналитики. По данным сети ФинЭкспертиза, по итогам 2020 года столица лидирует по объёмам расходов бизнеса на экологические проекты.



«В 2020 году расходы бизнеса на экологические проекты выросли на 37,7% по сравнению с 2019 годом и составили более 61 млрд рублей. При этом эксплуатационные затраты компаний на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, выросли почти в 1,5 раза и составили более 42,3 млрд рублей», - привёл данные руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.



Ранее сообщалось, что Москва за шесть лет поднялась на 111 мест в Индексе загрязнённости окружающей среды городов компании Numbeo, составленном по опросам пользователей портала компании.

