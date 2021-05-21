«Зеленые» облигации Москвы - в Секторе устойчивого развития Московской биржи

Московская биржа включила 74-й выпуск «зеленых» облигаций Москвы в Сектор устойчивого развития. Он также вошел в котировальный список первого уровня Московской биржи.

Выпуск, о котором идет речь, соответствует принципам зеленых облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) на основании независимой экспертизы, проведенной рейтинговым агентством «Эксперт РА», а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, разработанным «ВЭБ.РФ».

На Московской бирже облигации будут размещены 27 мая. Заявки на их покупку от участников торгов фондового рынка будут приниматься 25 и 26 мая. Ставку купона эмитент объявит 26 мая.

Объем выпуска составит 70 млрд рублей, срок обращения - семь лет. Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, Москва планирует направить на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры, направленные на снижение загрязнения воздуха от автотранспорта. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 74-му выпуску облигаций Москвы кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).

«Зеленые» облигации столичного правительства стали первыми госбумагами, включенными в Сектор устойчивого развития Московской биржи, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.