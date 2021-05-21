«Зеленые» облигации Москвы - в Секторе устойчивого развития Московской биржи
Московская биржа включила 74-й выпуск «зеленых» облигаций Москвы в Сектор устойчивого развития. Он также вошел в котировальный список первого уровня Московской биржи.
Выпуск, о котором идет речь, соответствует принципам зеленых облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) на основании независимой экспертизы, проведенной рейтинговым агентством «Эксперт РА», а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, разработанным «ВЭБ.РФ».
На Московской бирже облигации будут размещены 27 мая. Заявки на их покупку от участников торгов фондового рынка будут приниматься 25 и 26 мая. Ставку купона эмитент объявит 26 мая.
Объем выпуска составит 70 млрд рублей, срок обращения - семь лет. Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, Москва планирует направить на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры, направленные на снижение загрязнения воздуха от автотранспорта. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 74-му выпуску облигаций Москвы кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).
«Зеленые» облигации столичного правительства стали первыми госбумагами, включенными в Сектор устойчивого развития Московской биржи, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Ранее в Сектор устойчивого развития включались только облигации корпоративных эмитентов. Принятие новой редакции Правил листинга – рубежный этап для облигаций устойчивого развития в России», - отметил заммэра и выразил надежду, что первый выпуск субфедеральных «зеленых» облигаций повысит интерес к этому инструменту со стороны инвесторов и эмитентов.
Ефимов добавил, что практика привлечения экологически ориентированного финансирования органами публичной власти будет развиваться.
21 мая вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи, они позволяют включать в Сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации, выпускаемые для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.
Сектор устойчивого развития создан на Московской бирже в 2019 году для финансирования проектов в области экологии. В секторе обращаются 15 выпусков «зеленых» и «социальных» облигаций общим объемом эмиссии 51 млрд рублей.
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