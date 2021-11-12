«Зеленые» облигации Москвы отмечены премией «Управление изменениями. Визионеры»
Москва в мае этого года стала первым субъектом РФ, разместившим «зелёные» облигации, эту инициативу высоко оценило жюри ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры». Инициатива заняла первое место в номинации «Развитие практики ответственного инвестирования».
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что главной целью выхода на рынок «зеленых» облигаций является реализация принципов устойчивого развития в рамках мегаполиса.
Весной город разместил семилетние субфедеральные «зеленые» бонды в объеме 70 миллиардов рублей, объем заявок в 1,2 раза превысил предложение.
Отмечается, что полученные средства направляются на проекты, которые помогут снизить выбросы загрязняющих веществ и парникового газа (СО2). Так, например, Москва закупит в целом 400 электробусов, построит 18 новых станций и 43,8 км Большой кольцевой линии метро.
«Москва последовательно реализует экологические инициативы, в том числе в сфере транспорта, которые позволяют формировать более здоровую и комфортную окружающую среду в мегаполисе», - добавил Ефимов.
По его словам, на сегодняшний день ставится задача вовлекать жителей столицы в финансирование «зеленых» проектов и повышать уровень финансовой грамотности населения. Для этого будут созданы первые народные «зеленые» облигации.
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