Завод плавленых сыров из Москвы откроет производство в Тольятти

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал выход «КАРАТа» в другой регион ярким примером успешного развития промышленности столицы.

Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» приступил к строительству в Тольятти современного производственного комплекса в зоне опережающего экономического развития, который станет первой региональной площадкой предприятия. Объем инвестиций в проект превысит 10 миллиардов рублей.

«В Москве растет индекс промышленного производства, положительную динамику показывает экспорт товаров и услуг, на многих заводах идет модернизация и обновление производственных линий. Московские компании выходят на новые рынки и развивают свои производства за пределами столицы. Мы видим, что глобально они конкурентоспособны. Это становится возможным, не в последнюю очередь, благодаря мерам поддержки со стороны города. В этом году «КАРАТ» получил статус промышленного комплекса, что дает ему ряд налоговых льгот», - отметил заммэра.

Московский завод «Карат» входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России. В мае нынешнего года с его конвейера сошла миллиардная партия сырка «Дружба», рецептура которого была разработана 60 лет назад. Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, предприятие поставляет свою продукцию по всей России, а также активно развивает экспортное направление.

В Тольятти предприятие основной акцент сделает на производстве полутвердых сыров, сообщил генеральный директор «КАРАТа» Евгений Гребнёв: «Ежегодно мы сможем выпускать до 20 тыс. тонн этого продукта. Мы планируем добиться на этом рынке амбициозных целей - войти в топ 5 производителей полутвердых сыров в России».

Производство оснастят французским и отечественным оборудованием, современными инженерными системами для эффективного расхода воды, электроэнергии и газа. Минимизировать влияние на окружающую среду позволит система очистки стоков. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.

