Заммэра Ефимов: В январе общий оборот столичных предприятий торговли и услуг составил 920 млрд рублей

Экономика столицы демонстрирует стабильное восстановление прошлогодних показателей в большинстве сфер. Как уточнил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в первом месяце года общий оборот предприятий торговли и услуг составил 920 млрд рублей – это на 9,3% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Ефимов отметил, что экономика Москвы смогла преодолеть кризисный момент. Так, большинство бизнес-отраслей уже вышли на докризисные показатели или даже превысили их. Например, оборот компаний, работающих в сфере торговли и услуг в период с 1 по 23 февраля, вырос на 19,3%.

Но столь позитивная картина наблюдается не во всех сферах. Так отрасль общественного питания, гостиничного бизнеса, культуры и спортивных развлечений выходят из кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, с большими потерями. Но, как уточнил Владимир Ефимов, гостиничный бизнес вернётся к прежним показателям, когда будут сняты ограничения по передвижениям. Для упрощения задачи город предусмотрел многочисленные меры поддержки.

«Город освободил торговые центры и предприятия торговли на период простоя от уплаты имущественных взносов, выделил предпринимателям компенсационные гранты», – подчеркнул заммэра.

В свою очередь, заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова уточнила, что для субъектов малого предпринимательства на весь текущий год также будут сохранены льготные ставки по кредитам.

«Кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии – программы ФОТ.0 (1,2 млн поддержанных рабочих мест) и ФОТ 2.0 (5,3 млн поддержанным рабочих мест)», – добавила замминистра.

Также на 2021 год будет сохранён мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, а также либерализация требований к заемщикам РГО и МФО. Кроме того, продолжает действовать льготная программа кредитования МСП, в рамках которой с 2021 года была снижена предельная ставка до 7% и продлены либерализованные требования заемщикам.



