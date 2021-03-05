Заммэра Ефимов: В технополисе «Москва» заработал пятый дата-центр

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов ввёл в эксплуатацию центр обработки данных на территории ОЭЗ «Технополис «Москва». Всего в столичной особой экономической зоне работают уже пять дата-центров.



«Два из них, «GreenBush DC» и «АйЭмТи», расположены на площадке Алабушево – это одни из крупнейших дата-центров в России. Общий объем инвестиций этих компаний превышает девять млрд рублей, также они создали более 200 рабочих мест. Еще три ЦОД расположены в Печатниках. Последний был запущен в конце прошлого года. Новый дата-центр рассчитан на обслуживание порядка 2,5 тысячи клиентов», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.