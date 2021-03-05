Заммэра Ефимов: В технополисе «Москва» заработал пятый дата-центр
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов ввёл в эксплуатацию центр обработки данных на территории ОЭЗ «Технополис «Москва». Всего в столичной особой экономической зоне работают уже пять дата-центров.
«Два из них, «GreenBush DC» и «АйЭмТи», расположены на площадке Алабушево – это одни из крупнейших дата-центров в России. Общий объем инвестиций этих компаний превышает девять млрд рублей, также они создали более 200 рабочих мест. Еще три ЦОД расположены в Печатниках. Последний был запущен в конце прошлого года. Новый дата-центр рассчитан на обслуживание порядка 2,5 тысячи клиентов», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, новый ЦОД – первый собственный дата-центр компании REG.RU.
«Дата-центр занимает площадь 600 квадратных метров на площадке в Печатниках и рассчитан на 168 серверных стоек. Элементы инфраструктуры находятся на высоком уровне надежности – в терминологии специалистов на уровне Tier-III, что гарантирует бесперебойную работу объекта. Современный ЦОД был построен на основе существовавшего ранее объекта компании «Релком Дата». Новый владелец реанимировал его и ввел в эксплуатацию менее, чем за год. Юридическое лицо ООО «Релком Дата» сохранено, под ним дата-центр размещается в особой экономической зоне столицы», - добавил он.
ЦОД расположен на закрытой территории с пропускным режимом. Помещения оборудованы охранной сигнализацией, системой контроля и управления доступом и видеонаблюдением. В дата-центре организовано круглосуточное дежурство.
Среди клиентов дата-центра - Сбер, Renault, Первый бит, Robokassa.
На этой площадке оказываются услуги аренды выделенных серверов (Dedicated) и размещения оборудования (Colocation).
Дата-центр снабжается электричеством от двух независимых городских вводов и двух дизель-генераторных установок. Элементы системы электроснабжения также зарезервированы на уровне 2N. Подведённая мощность — 1,5 МВт.
Система охлаждения построена на базе фреоновых кондиционеров. Круглосуточная система мониторинга в реальном времени отслеживает все параметры дата-центра для снижения риска аварийных ситуаций: начиная от наличия и качества питания на вводах и заканчивая питанием на каждой стойке. Помещения ЦОД оборудованы всеми современными системами пожарной безопасности: от автоматической пожарной сигнализации до систем газового пожаротушения и газодымоудаления.
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