Вице-мэр Ефимов: для предприятий технополиса «Москва» предложена программа развития экспорта
Для предприятий особой экономической зоны «Технополис «Москва» разработана индивидуальная комплексная программа развития экспорта. Она создана центром «Моспром». Программа призвана помогать компаниям в расширении географии поставок, а также пополнять список экспортеров ОЭЗ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, около четверти резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» экспортируют свою продукцию более чем в 25 стран мира. Они занимаются поставками электроники, образовательного и досмотрового оборудования, композитов, оптических решений и прочих товаров.
«Специализированная программа поможет предприятиям расширить географию поставок и наладить контакты с новыми потенциальными импортерами, в том числе, за счет организации бизнес-миссий и коллективных экспозиций на зарубежных выставках. Также эксперты Центра подготовят для резидентов аналитические обзоры потенциально интересных зарубежных рынков», - заявил Ефимов.
Часть предприятий ОЭЗ «Технополис «Москва» уже имеют опыт сотрудничества с Центром «Моспром». Например, производитель литий-ионных аккумуляторов Ensol благодаря этому принял участие в коллективном стенде московских производителей на выставке в Китае, а производитель досмотрового оборудования «Диагностика-М» - в выставке в Париже.
Записаться на «Курсы специалиста ВЭД» можно на специальном сайте. Обучение продлится до 23 марта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Прокурор просит штраф для Навального
- Госдума отозвала законопроект о декриминализации участия в несанкционированных акциях
- Прокурор просит признать Навального виновным по делу о клевете на ветерана
- Япония выбросит 12 млн доз вакцины Pfizer из-за неподходящих шприцов
- Юрий Соломин госпитализирован с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru