Вице-мэр Ефимов: для предприятий технополиса «Москва» предложена программа развития экспорта

Для предприятий особой экономической зоны «Технополис «Москва» разработана индивидуальная комплексная программа развития экспорта. Она создана центром «Моспром». Программа призвана помогать компаниям в расширении географии поставок, а также пополнять список экспортеров ОЭЗ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, около четверти резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» экспортируют свою продукцию более чем в 25 стран мира. Они занимаются поставками электроники, образовательного и досмотрового оборудования, композитов, оптических решений и прочих товаров.

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«Специализированная программа поможет предприятиям расширить географию поставок и наладить контакты с новыми потенциальными импортерами, в том числе, за счет организации бизнес-миссий и коллективных экспозиций на зарубежных выставках. Также эксперты Центра подготовят для резидентов аналитические обзоры потенциально интересных зарубежных рынков», - заявил Ефимов.

Часть предприятий ОЭЗ «Технополис «Москва» уже имеют опыт сотрудничества с Центром «Моспром». Например, производитель литий-ионных аккумуляторов Ensol благодаря этому принял участие в коллективном стенде московских производителей на выставке в Китае, а производитель досмотрового оборудования «Диагностика-М» - в выставке в Париже.

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ФОТО: technomoscow.ru
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