Заммэра Ефимов: В Москве проведут редевелопмент бывшей промзоны «Южное Очаково»
В Москве продолжается преображение бывших промышленных зон и неиспользуемых территорий. Так, по программе комплексного развития будет реорганизован и участок бывшей промзоны «Южное Очаково». Правообладатели согласились реализовать проект, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
«Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 8,28 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта – более чем в 717 миллионов рублей», - добавил он.
Уточняется, что участок рассчитан на 107 тысяч квадратных метров современных производств, магазинов и банков. В результате проекта новые рабочие места откроются для двух тысяч граждан.
Министр правительства Москвы Максим Гаман подчеркнул, что на данный момент уже шесть таких проектов общей площадью 50 гектаров реализуют именно правообладатели – например, по такой же схеме видоизменяются промзоны «Октябрьское Поле» и «Кунцево».
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